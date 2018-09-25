وزراء خارجية "الخماسية" يؤكدون على ضرورة حماية الشركات التي تتعامل مع إيران

أعلنت مفوضة الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي، فيديريكا موغيريني، أن وزراء خارجية دول "الخماسية"، قد أكدوا خلال الاجتماع، أمس الاثنين، على ضرورة حماية الشركات التي تتعامل مع إيران.

الأمم المتحدة — سبوتنيك. وقالت موغيريني، للصحفيين، إن المشاركين في خطة العمل الشاملة المشتركة "أكدوا التزامهم بالتنفيذ الكامل والفعال" للصفقة.

وأعلن وزراء خارجية دول "الخماسية"، أن "خطة العمل الشاملة المشتركة هي عنصر أساسي في البنية العالمية لنظام عدم الانتشار " للأسلحة النووية.

وأضافت موغيريني، قد اعترف المشاركون، بأن إيران تواصل التنفيذ الكامل والفعال لالتزاماتها النووية [بموجب الاتفاق]، كما أكد على ذلك 12 تقريرا لوكالة الطاقة الذرية"، مشيرة إلى أن دول "الخماسية " سوف تستمر في دعم تحديث مفاعل "اراك" والمنشأة في فوردو.

وأكدت موغيريني

شدد المشاركون على ضرورة حماية حرية ممثليهم الاقتصاديين، الذين يتعاملون مع إيران.

وقالت موغيريني "ستنشئ الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي كيانا قانونيا لإجراء معاملات مالية مع إيران وهذا سيسمح للشركات الأوروبية بالعمل مع إيران وفقا للقوانين الأوروبية، كما سيكون مفتوحا أمام مشاركين آخرين".

وكان ترامب، أعلن في مايو/أيار الماضي انسحاب بلاده من الاتفاق النووي الذي أبرمته الدول الكبرى مع إيران عام 2015، لافتاً أنّ الاتفاق لا يمنع من نشاط إيران المزعزع في المنطقة.