بعد أسبوع من اتفاق سلام... اشتباك بين قوات الحكومة وجماعة معارضة بجنوب السودان

ولم يتضح بعد هل شهد الاشتباك سقوط قتلى أو مصابين، بحسب رويترز.
وقال لام تونجوار وزير الدولة للإعلام في ولاية ليتش إن مقاتلين من الحركة الشعبية لتحرير السودان — في المعارضة الموالية لريك مشار نائب الرئيس السابق هاجمت مواقع للحكومة في قرية صغيرة بمنطقة كوتش كاونتي.
وأوضح أن الهجوم وقع خلال تدريبات عسكرية لقوات الحكومة تهدف لدمج عدد من المقاتلين في الجيش.
وأضاف تونجوار لرويترز
تعرضوا لهجوم من قبل قوات موالية لريك مشار.
وفي المقابل، قالت الحركة الشعبية إن قوات الحكومة هاجمت مواقعها بنفس المنطقة ظهر الاثنين.
وانزلق جنوب السودان إلى أتون حرب أهلية بعد عامين من حصوله على الاستقلال عن السودان عام 2011 إثر نشوب نزاع سياسي بين كير ونائبه مشار وتطوره إلى مواجهة مسلحة.
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