"داعش" يحاول إنشاء مركز دعم جديد لما يسمى بـ"الخلافة" في منطقة آسيا الوسطى

أعلن مدير مركز مكافحة الإرهاب لرابطة الدول المستقلة، الفريق أول شرطة، أندريه نوفيكوف، خلال افتتاح المرحلة الثانية من تدريبات "إيسيك كول – مكافحة الإرهاب –2018 "اليوم الثلاثاء، أن تنظيم "داعش" الإرهابي يحاول إنشاء في نقطة دعم في منطقة آسيا الوسطى، وتفعيل "الخلايا النائمة".

تشولبون-آتا/ قرغيزستا — سبوتنيك. وقال نوفيكوف في افتتاح اجتماع رؤساء فرق مكافحة الإرهاب من الأجهزة الأمنية لدول رابطة الدول المستقلة، الذي يجري في إطار التدريبات:" وفقا لتحليل نتائج الوضع العملياتي، تقرر خلال تطوير سيناريو التدريبات المشتركة لمكافحة الإرهاب القيام بالتركيز على تلك المشاكل الرئيسة بالتنسيق مع الشركاء والتي تمثل تهديدا حقيقيا ليس فقط لأمن جمهورية قيرغيزستان بل لمنطقة آسيا الوسطى ككل".

ووفقا له، فمن ضمن هذه المشاكل "محاولات " داعش " لإنشاء في المنطقة مركز دعم جديد لما يسمى بـ"الخلافة "، وتفعيل "الجماعات النائمة" التي قد أنشأت".

يذكر أن تنظيم "داعش" استولى خلال عامي 2014 و2015، على مناطق واسعة في سوريا والعراق. وبدأ التحالف بقيادة الولايات المتحدة منذ عام 2014 بتنفيذ عملية عسكرية ضد التنظيم الإرهابي في العراق، ومن ثم في سوريا التي يعمل فيها التحالف دون إذن من سلطات البلاد.