"داعش" يحاول إنشاء مركز دعم جديد لما يسمى بـ"الخلافة" في منطقة آسيا الوسطى

تشولبون-آتا/ قرغيزستا — سبوتنيك. وقال نوفيكوف في افتتاح اجتماع رؤساء فرق مكافحة الإرهاب من الأجهزة الأمنية لدول رابطة الدول المستقلة، الذي يجري في إطار التدريبات:" وفقا لتحليل نتائج الوضع العملياتي، تقرر خلال تطوير سيناريو التدريبات المشتركة لمكافحة الإرهاب القيام بالتركيز على تلك المشاكل الرئيسة بالتنسيق مع الشركاء والتي تمثل تهديدا حقيقيا ليس فقط لأمن جمهورية قيرغيزستان بل لمنطقة آسيا الوسطى ككل".
يذكر أن تنظيم "داعش" استولى خلال عامي 2014 و2015، على مناطق واسعة في سوريا والعراق. وبدأ التحالف بقيادة الولايات المتحدة منذ عام 2014 بتنفيذ عملية عسكرية ضد التنظيم الإرهابي في العراق، ومن ثم في سوريا التي يعمل فيها التحالف دون إذن من سلطات البلاد.
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