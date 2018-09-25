دوامة الموت...آخر لحظات الطائرة الماليزية المفقودة (فيديو)

تم وضع فيديو افتراضي للحظات الأخيرة من رحلة طائرة MH370 التي اختفت في ظروف غامضة، وكانت تطير من من كوالالمبور إلى بكين، في فيلم وثائقي، تم تصويره في إطار مشروع "Drain The Ocean". وتم عرض الشريط على قناة National Geographic.

وافترض مؤلفو الفيلم أن الوقود نفذ في الطائرة وبعد ذلك انحرفت الطائرة عن المسار.

تصور لآخر لحظات الطائرة الماليزية المفقودة MH370 عندما نفذ منها الوقود وحلقت بشكل لولبي لمدة ليست بالبسيطة حتى ارتطمت بالماء.. ما اتخيل شعور الركاب طول هالفترة 💔

اسم الفيلم الوثائقي Drain The Ocean pic.twitter.com/hoE3jYklqG — AlAnoud (@Noudi__s) September 24, 2018

ووفقا للنسخة المقترحة، أولا عطل المحرك الأول. ومع ذلك، تمكن الطيار الآلي من جعل الطائرة تميل إلى اليسار للتوازن. بعد دقيقتين، توقف المحرك الأيسر عن العمل. ونتيجة لذلك، دخلت بوينغ بما يسمى ب "دوامة الموت"، ثم ارتطمت بالماء.

واختفت طائرة الركاب بوينغ 777-200 ، التابعة لشركة الخطوط الجوية الماليزية، من الرادار ليلة 8 مارس 2014. وكان على متن الطائرة 227 راكبا و 12 من أفراد الطاقم من بينهم سائح روسي.

ويتوقع أن الطائرة تحطمت في الجزء الجنوبي من المحيط الهندي، وحتى الأن لم يتم تعيين المكان المحدد لحطام الطائرة، ولم يتم العثور على الطائرة أيضا وأعلن عن توقف البحث في يناير كانون الثاني عام 2017.