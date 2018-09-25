إيران ترد على العرض الأمريكي بلقاء ترامب مع خامنئي

وتقدم بومبيو بعرضه عبر شبكة "فوكس نيوز"، يوم الأحد.
وأعلن وزير الخارجية بومبيو أن الرئيس دونالد ترامب مستعد لإجراء حوار بناء مع أي ممثل لإيران خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.
وقال بومبيو لوسائل إعلام أمريكية، الأحد 23 أيلول/ سبتمبر، ردا على سؤال حول إمكانية لقاء ترامب مع ممثلي إيران في نيويورك: "لا أعلم ما إذا كانت هناك خطط كهذه، والرئيس أوضح بما فيه الكفاية، وإذا أتيحت الفرصة للرئيس لإجراء محادثات بناءة مع الإيرانيين، فسوف يسعده القيام بذلك، وسيكون جاهزا للقيام بذلك".
وأكد الوزير الأمريكي أن ترامب مستعد للقاء أي ممثل لإيران، يمكنه إجراء حوار بناء، بما في ذلك مع المرشد الأعلى لإيران، آية الله علي خامنئي.
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