أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية احتجاز مشتبه به، بعد العثور على دبلوماسي أمريكي ميتا في منزله بمدغشقر.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية، هيذر ناورت، في تصريحات نقلتها شبكة " ABC " الإخبارية: "تم العثور على الدبلوماسي خلال ساعات الليل من يوم الجمعة"، ولم تدل بأي تفاصيل أخرى.

وأضافت: ناورت الأمن الدبلوماسي الأمريكي يتعاون مع السلطات في مدغشقر من أجل كشف ملابسات الجريمة، كما جرى احتجاز مشتبه به".

ورفضت ناورت الكشف عن هوية الدبلوماسي الأمريكي المتوفى، معللة ذلك بأنه "احترام لأسرته ولأن التحقيق ما زال جاريا".