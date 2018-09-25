رغم هجوم روحاني... ترامب يتودد الرئيس الإيراني

أطلق الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء 25 سبتمبر/أيلول، تصريحات تودد فيها الرئيس الإيراني، حسن روحاني.

ورد ترامب على التقارير التي أشارت إلى وجود خطط للقاء بين ترامب وروحاني، والتي نفاها ورفضها الرئيس الإيراني بصورة قاطعة.

وقال ترامب في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر": "رغم عدم وجود أي خطط للقاء روحاني، "ربما في يوم ما في المستقبل".

وتابع قائلا: "كلي ثقة أنه (روحاني) بكل تأكيد رجل لطيف".

وكان روحاني قد قال: "لو كان هناك أحد یرغب في بالتفاوض والحوار والتقدم في العلاقات، علیه ألا یستخدم أداة الحظر والتهدید".

وتابع: "حینما تستخدم حكومة ما كل طاقاتها ضد حكومة أخرى، معني ذلك أنها لا تمتلك الإرادة اللازمة، لحل وتسویة القضایا".

Despite requests, I have no plans to meet Iranian President Hassan Rouhani. Maybe someday in the future. I am sure he is an absolutely lovely man! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 25, 2018

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وكان بومبيو، قد أعلن في تصريحات لشبكة "سي إن إن" الأمريكية أن الرئيس دونالد ترامب مستعد لإجراء حوار بناء مع أي ممثل لإيران خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.