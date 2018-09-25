الدفاع الروسية توصي بمنح العسكريين ضحايا الطائرة المنكوبة "إيل-20" وسام الشجاعة

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أنه سيتم منح العسكريين الروس الذين لقوا حتفهم إثر تحطم الطائرة الروسية "إيل20" قبالة السواحل السورية وسام شجاعة.

سبوتنيك. وذكرت وزارة الدفاع في بيان لها: "سيتم منح الـ15 جنديا روسيا الذين قتلوا في 17 سبتمبر/ أيلول الفائت في تحطم الطائرة "إيل-20" وسام شجاعة تقديرا لهم على شجاعتهم وبسالتهم وتفانيهم في المهام القتالية في سوريا".

© AFP 2018 / Jack Guez كارثة طائرة "إيل-20"... محاولات رفع المسؤولية عن إسرائيل

وأشار البيان إلى أن وزارة الدفاع قدمت لعوائل الضحايا كل ما يلزم من مساعدة ودعم.

وكانت وزارة الدفاع الروسية قد ذكرت أنها في يوم 17 أيلول/ سبتمبر، حوالي الساعة 23:00 بتوقيت موسكو، فقدت الاتصال بطائرة "إيليوشين-20" الروسية العسكرية وهي فوق مياه المتوسط على بعد 35 كيلومترا عن الساحل السوري قبالة قاعدة حميميم الجوية، وعلى متنها 15 عسكريا روسيا، مضيفة بأن الحادث تزامن مع قيام 4 طائرات إسرائيلية من نوع "إف-16" بضرب مواقع سورية في اللاذقية.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية اللواء إيغور كوناشينكوف، خلال مؤتمر صحفي، إن موسكو ترى أن المسؤولية عن تحطم الطائرة "إيل-20" في سوريا تقع بالكامل على سلاح الجو الإسرائيلي، مؤكدا أن التصرفات الإسرائيلية أثناء الحادثة كانت ستعرض طائرات ركاب مدنية للخطر.

ووقع حادث سقوط طائرة "إيل-20"، وهي طائرة استطلاع، عندما أطلقت طائرات تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي صواريخ على أهداف في الأراضي السورية في منطقة اللاذقية.