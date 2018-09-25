يبحث مكافحة الإرهاب... اجتماع أمني في طهران غدا بمشاركة روسية وصينية

تحتضن العاصمة الإيرانية طهران، يوم غد الأربعاء، اجتماعا أمنيا على مستوى أمناء ومستشاري المجالس الأمنية لكل من روسيا والصين والهند وأفغانستان، لبحث ملف الإرهاب في منطقة غرب آسيا.

© AP Photo / Behrad Ghasemi باحث إيراني يعدد أدلة تورط السعودية والإمارات في هجوم الأهواز

موسكو — سبوتنيك . أعلن مصدر في المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، أن العاصمة الإيرانية طهران تستضيف يوم غد الأربعاء 26 أيلول/ سبتمبر، اجتماعا أمنيا على مستوى أمناء ومستشارين المجالس الأمنية لكل من روسيا والصين والهند وأفغانستان، لبحث ملف الإرهاب في منطقة غرب آسيا.

وقال المصدر لوكالة "سبوتنيك": "غدا الأربعاء سينطلق أول اجتماع لرؤساء ومسؤولين مجالس الأمن لخمسة دول في طهران، لبحث الأمور الأمنية، خاصة في أفغانستان، والمنطقة، والدول المشاركة هي إيران وروسيا والهند والصين وأفغانستان، بدعوة من المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني".

وأوضح المصدر أنه "سيمثل إيران أمين المجلس علي شمخاني، فيما سيمثل روسيا سكرتير مجلس الأمن الروسي نيقولاي باتروشيف، ومن أفغانستان مستشار الرئيس للأمن القومي حمد الله محب".