طائرة ركاب تدخل في دوامة عاصفة "علي" (فيديو)

دخلت طائرة الخطوط الجوية الفرنسية Air France في دوامة عاصفة "علي" بالقرب من مطار برمنغهام البريطاني عند استعدادها للهبوط. وكانت الطائرة قادمة من باريس، وبلغت سرعة الرياح في هذا اليوم 19.5 متر في الثانية.

ونشر الفيديو شهود عيان في الانترنت. وجعلت الرياح القوية الطائرة تترنح وأبعدتها عن مدرج الهبوط. وحاول الطيار إنزال الطائرة. ولكن بعد أن مالت الطائرة على جنبها بسبب الرياح على بعد أمتار قليلة عن الأرض، قرر الطاقم أن يقوم بدورة ثانية.

ويظهر الفيديو، كيف أن الطائرة ترتفع بصعوبة وهي تهتز بعنف، وكانت المحاولة التالية ناجحة، وهبطت الطائرة بأمان.