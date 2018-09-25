ولايتي: السعودية والإمارات تعملان كخادمتین للولايات المتحدة

وصف علي أكبر ولایتي، كبير مستشاري المرشد الأعلى للثورة الإيرانية علي خامنئي، الجناة الذين نفذوا الهجوم في الأهواز بأنهم "لیسوا أشباها بالبشر"، مؤكدا على أن "من یظن بأن مثل هذه الجریمة سترغم إیران على التصالح مع من ارتكبوا المجازر في الیمن لثلاث سنوات، فعلیه أن یعید النظر في تفكیره".

القاهرة — سبوتنيك. وقدم ولایتي تعازیه إلی الشعب الإيراني إثر الهجوم على العرض العسكري بمدينة الأهواز يوم السبت الماضي، مما أودى يحياة 25 شخصا.

© REUTERS / TASNIM NEWS AGENCY مستشار خامنئي: سنحاسب الأنظمة الرجعية في المنطقة

وقال ولايتي إن: " السعودية والإمارات تعملان كخادمتین للولايات المتحدة تطیعان الأوامر الموجهة إلیهما منها"، لافتا إلی: "ما لحقت بهما من خسائر فادحة في العراق وسوریا ولبنان والیمن رغم التخطيط الإسرائيلي لمساعدتهما".

وقتل 25 شخصا على الأقل وأصيب العشرات في هجوم استهدف عرضا عسكريا بالأهواز جنوب غربي إيران، السبت الماضي وأعلن تنظيم "داعش" (المحظور في روسيا) المسؤولية عن الهجوم.

واتهم مسؤولون إيرانيون الولايات المتحدة والموساد الإسرائيلي بالوقوف وراء الهجوم، كما اتهموا دول خليجية بتمويل وتدريب المهاجمين.