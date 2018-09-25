ترامب: الإيرانيون يريدون لقاءنا لكنني لن ألتقي بهم قبل أن يغيروا لهجتهم

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة الأمريكية تتطلع إلى علاقات جيدة مع إيران. مشيرا إلى أن "الإيرانيين يريدون لقاءنا لكنني لن ألتقي بهم قبل أن يغيروا لهجتهم".