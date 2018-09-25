نتنياهو: أحبطنا محاولات تهريب سلاح إلى "حزب الله"

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إن إسرائيل حققت نجاحات كبيرة في إجهاض التموضع العسكري الإيراني في سوريا.

كتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، مساء اليوم الثلاثاء، قبل مغادرته تل أبيب متوجها إلى حضور الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، في تغريدة جديدة على "تويتر":

حققنا نجاحات كبيرة في إجهاض التموضع العسكري الإيراني في سوريا، وفي إحباط المحاولات لتحويل أسلحة فتاكة إلى حزب الله في لبنان.

قلت قبل مغادرتي البلاد في طريقي لحضور الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيو يورك:



حققت إسرائيل خلال ثلاث السنوات الماضية نجاحا كبيرا جدا في إجهاض التموضع العسكري الإيراني في سوريا وفي إحباط المحاولات لتحويل أسلحة فتاكة إلى حزب الله في لبنان. — بنيامين نتنياهو (@Israelipm_ar) September 25, 2018

وأضاف نتنياهو، قائلا: "منذ وقوع الأحداث المأسوية في سماء سوريا تحدثت مرتين مع الرئيس بوتين، وعبرت عن حزني العميق على فقدان حياة أفراد طاقم الطائرة الروسية، التي أسقطت بنيران سورية، غير مسؤولة".

وشدد نتنياهو على دعمه للجيش الإسرائيلي وعلى عملياته التي تدافع عن إسرائيل، ومواصلة العمل على إجهاض التموضع العسكري الإيراني في سوريا، وكذلك التنسيق الأمني بين جيش الدفاع الإسرائيلي والجيش الروسي.