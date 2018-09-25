نتنياهو: أحبطنا محاولات تهريب سلاح إلى "حزب الله"

كتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، مساء اليوم الثلاثاء، قبل مغادرته تل أبيب متوجها إلى حضور الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، في تغريدة جديدة على "تويتر":
حققنا نجاحات كبيرة في إجهاض التموضع العسكري الإيراني في سوريا، وفي إحباط المحاولات لتحويل أسلحة فتاكة إلى حزب الله في لبنان.
قلت قبل مغادرتي البلاد في طريقي لحضور الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيو يورك:— بنيامين نتنياهو (@Israelipm_ar) September 25, 2018
حققت إسرائيل خلال ثلاث السنوات الماضية نجاحا كبيرا جدا في إجهاض التموضع العسكري الإيراني في سوريا وفي إحباط المحاولات لتحويل أسلحة فتاكة إلى حزب الله في لبنان.
وأضاف نتنياهو، قائلا: "منذ وقوع الأحداث المأسوية في سماء سوريا تحدثت مرتين مع الرئيس بوتين، وعبرت عن حزني العميق على فقدان حياة أفراد طاقم الطائرة الروسية، التي أسقطت بنيران سورية، غير مسؤولة".
وشدد نتنياهو على دعمه للجيش الإسرائيلي وعلى عملياته التي تدافع عن إسرائيل، ومواصلة العمل على إجهاض التموضع العسكري الإيراني في سوريا، وكذلك التنسيق الأمني بين جيش الدفاع الإسرائيلي والجيش الروسي.
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