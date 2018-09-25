نتنياهو: اتفقت مع بوتين على تشكيل أطقم عمل عسكرية إسرائيلية روسية

كتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، مساء اليوم، الثلاثاء، قبل مغادرته تل أبيب متوجها إلى حضور الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، في تغريدة جديدة على "تويتر":
هاتفت الرئيس بوتين، واتفقت معه على تشكيل أطقم عمل عسكرية إسرائيلية روسية، وسألتقيه قريبا بغية تحقيق هذه الغاية. وسنفعل اللازم من أجل الدفاع عن أمن إسرائيل.
اتفقت مع الرئيس بوتين على أن أطقم عمل عسكرية إسرائيلية وروسية سألتقي قريبا بغية تحقيق هذه الغاية.— بنيامين نتنياهو (@Israelipm_ar) September 25, 2018
سنفعل اللازم من أجل الدفاع عن أمن إسرائيل.
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