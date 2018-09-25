نتنياهو: اتفقت مع بوتين على تشكيل أطقم عمل عسكرية إسرائيلية روسية

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، مساء اليوم، إنه اتفق مع الرئيس بوتين على تشكيل أطقم عمل عسكرية إسرائيلية - روسية.

كتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، مساء اليوم، الثلاثاء، قبل مغادرته تل أبيب متوجها إلى حضور الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، في تغريدة جديدة على "تويتر":

هاتفت الرئيس بوتين، واتفقت معه على تشكيل أطقم عمل عسكرية إسرائيلية روسية، وسألتقيه قريبا بغية تحقيق هذه الغاية. وسنفعل اللازم من أجل الدفاع عن أمن إسرائيل.