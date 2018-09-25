كاتب إسرائيلي: رئيس الموساد في الأمم المتحدة لكشف نشاطات دولة معادية

ذكر الكاتب والمحلل السياسي الإسرائيلي، شمعون آران، في تغريدة على حسابه الشخصي على "تويتر"، أن رئيس جهاز الموساد، الجنرال يوسي كوهين، طار إلى نيويورك، لحضور فعاليات الجمعية العامة للأمم المتحدة، لإطلاع مسؤولين كبار في الأمم المتحدة وخارجها على نشاطات واعتداءات إيران في الشرق الأوسط.
وأكد الكاتب في هيئة البث الإسرائيلية "كان"، مساء اليوم، الثلاثاء، أن زيارة يوسي كوهين تأتي تزامنا مع زيارة رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، إلى نيويورك، ومع أزمة العلاقات بين إسرائيل وروسيا.
ראש המוסד יוסי כהן הגיע לניו יורק לתדרך גורמים בכירים באו"ם ומחוצה לו על פעולות אירן במזה"ת.— שמעון ארן شمعون آران (@simonarann) September 25, 2018
עמיתי @yossi_melman שדיווח על כך לראשונה:
"מטרת נסיעתו, לתגבר את רוה"מ הטס היום לעצרת האו"מ.
לשכת רוה"מ רמזה כי נתניהו יפתיע בנאומו. נסיעתו של כהן היא חלק מאותה הפתעה שמכין ראש הממשלה". pic.twitter.com/BuPT7NHIEf
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