كاتب إسرائيلي: رئيس الموساد في الأمم المتحدة لكشف نشاطات دولة معادية

قال كاتب إسرائيلي إن رئيس جهاز الموساد، يوسي كوهين، وصل إلى نيويورك لإطلاع مسؤولين كبار في الأمم المتحدة على نشاطات دولة معادية.

ذكر الكاتب والمحلل السياسي الإسرائيلي، شمعون آران، في تغريدة على حسابه الشخصي على "تويتر"، أن رئيس جهاز الموساد، الجنرال يوسي كوهين، طار إلى نيويورك، لحضور فعاليات الجمعية العامة للأمم المتحدة، لإطلاع مسؤولين كبار في الأمم المتحدة وخارجها على نشاطات واعتداءات إيران في الشرق الأوسط.

وأكد الكاتب في هيئة البث الإسرائيلية "كان"، مساء اليوم، الثلاثاء، أن زيارة يوسي كوهين تأتي تزامنا مع زيارة رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، إلى نيويورك، ومع أزمة العلاقات بين إسرائيل وروسيا.