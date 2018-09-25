فيديو خطير... توجيه بوصلة القصف الصاروخي الإيراني تجاه أبو ظبي

بثت وكالة أنباء إيرانية مقربة من الحرس الثوري، شريطا مصورا (فيديو) يحاكي شن هجمات صاروخية على عاصمتي السعودية والإمارات، لكن تم حذف الفيديو لاحقا.

الشريط المصور الذي نشرته وكالة أنباء "فارس" على حسابها بموقع "تويتر"، في الوقت الذي ألقى فيه المرشد الإيراني الأعلى آية الله خامنئي باللوم على الرياض وأبو ظبي في الهجوم الذي وقع في مدينة الأهواز السبت وتسبب في مقتل 29 شخصا وإصابة أكثر من 60 آخرين.

ويسمع في الشريط المصور مقطع مأخوذ من خطاب ألقاه المرشد الأعلى في أبريل/ نيسان يقول فيه "لقد انتهى عهد الكر والفر. العقوبة القاسية في الطريق".

تعصيد #إيران ضد الدول العربية يدخل مراحل جديدة

وكالة فارس التابعة للحرس الثوري تنشر تسجيلا يلوح باطلاق صواريخ على #أبوظبي pic.twitter.com/386YSm4d9S — عـادل السَّــالِمــي (@AdilSalmi) September 25, 2018

وأظهر الشريط المصور لقطات لهجمات صاروخية باليستية شنها الحرس الثوري في السابق، ثم رسما بيانيا لبندقية قناص موجهة للعاصمة الإماراتية، أبو ظبي، وكذلك إلى الرياض. كما ورد في المقطع أيضا تهديد لإسرائيل.

وأعاد نشطاء على وسائل التواصل تغريد الفيديو على نطاق واسع، رغم أن الوكالة حذفته لاحقا دون إعطاء توضيحات لذلك، بحسب ما لاحظته صحف "نيويورك تايمز" و"واشنطن بوست" الأمريكيتين و"تايمز أوف إسرائيل" و"يديعوت أحرونوت" و"هآرتس" الإسرائيلية.

واستهدف هجوم الأهواز يوم السبت أحد العروض العسكرية العديدة التي تقيمها إيران بمناسبة بدء الحرب مع العراق في ثمانينيات القرن الماضي، في إطار احتفالات "أسبوع الدفاع المقدس". وفتح متشددون، تنكروا في زي جنود، النار على القوات التي كانت تسير أمام مسؤولين.

وأطلق مهاجمون النار على منصة بالعرض العسكري في الأهواز تجمع عليها مسؤولون لمتابعة الحدث الذي يقام سنويا في ذكرى بدء الحرب العراقية الإيرانية التي دارت من عام 1980 إلى عام 1988.

وملأ الآلاف شوارع مدينة الأهواز جنوب غربي إيران لتشييع ضحايا هجوم يوم السبت الذي أسفر عن مقتل 29 شخصا بينهم 12 من عناصر الحرس الثوري.

وقال خامنئي على موقعه على الإنترنت "اعتمادا على التقارير فإن هذا العمل الجبان قام به أشخاص جاء الأمريكيون لمساعدتهم عندما كانوا محاصرين في سوريا والعراق. وهم ممولون من السعودية والإمارات".