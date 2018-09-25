مباحثات إماراتية فرنسية لتعزيز التعاون في المجالات الدفاعية والعسكرية

القاهرة — سبوتنيك. أفادت وكالة الأنباء الإماراتية (وام)، بأن "الشيخ محمد بن زايد، استقبل الوزيرة بارلي، في أبوظبي، حيث استعرض معها علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها".
ووفقا لموقع صحيفة "البيان" الإماراتية، شهدت العلاقات بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية فرنسا، تطورا كبيرا، خلال الأعوام الماضية، في مختلف القطاعات الاقتصادية، والتبادل التجاري والاستثمارات، والطاقة المتجددة والنووية والنفطية، والدفاع والأمن، والتربية والثقافة.
وتمثل الاستثمارات الإماراتية وحدها 45% من الاستثمارات الأجنبية المباشرة لدول الشرق الأوسط في فرنسا، علما بأن نحو خمسين شركة في فرنسا مملوكة بشكل كلي أو جزئي من قبل رجال أعمال إماراتيين.
كما شهدت العلاقات بين الإمارات وفرنسا في مجال الدفاع والتعاون العسكري تطورا ملحوظا، وذلك ضمن مرجعية اتفاقيات الدفاع والتعاون المبرمة بين البلدين.
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