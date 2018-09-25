مباحثات إماراتية فرنسية لتعزيز التعاون في المجالات الدفاعية والعسكرية

بحث ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، مع وزيرة الجيوش الفرنسية فلورانس بارلي، اليوم الثلاثاء، تطوير التعاون والتنسيق بين البلدين خاصة في المجالات الدفاعية والعسكرية.

القاهرة — سبوتنيك. أفادت وكالة الأنباء الإماراتية (وام)، بأن "الشيخ محمد بن زايد، استقبل الوزيرة بارلي، في أبوظبي، حيث استعرض معها علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها".

© AFP 2018 / MEHDI FEDOUACH الإمارات تخرج عن صمتها وتعلق على الوجود العسكري الفرنسي في اليمن

كما بحث الجانبان عددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وتبادلا وجهات النظر بشأنها.

ووفقا لموقع صحيفة "البيان" الإماراتية، شهدت العلاقات بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية فرنسا، تطورا كبيرا، خلال الأعوام الماضية، في مختلف القطاعات الاقتصادية، والتبادل التجاري والاستثمارات، والطاقة المتجددة والنووية والنفطية، والدفاع والأمن، والتربية والثقافة.

وتمثل الاستثمارات الإماراتية وحدها 45% من الاستثمارات الأجنبية المباشرة لدول الشرق الأوسط في فرنسا، علما بأن نحو خمسين شركة في فرنسا مملوكة بشكل كلي أو جزئي من قبل رجال أعمال إماراتيين.

كما شهدت العلاقات بين الإمارات وفرنسا في مجال الدفاع والتعاون العسكري تطورا ملحوظا، وذلك ضمن مرجعية اتفاقيات الدفاع والتعاون المبرمة بين البلدين.