أردوغان: اتفاق إدلب فتح الطريق أمام الحل في سوريا

أكد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أن اتفاق روسيا وتركيا حول إدلب فتح الطريق أمام الحل للأزمة السورية.

© Sputnik . Basel Shartouh السلطات السورية تؤجل افتتاح معبر "أبو الظهور" بعد استهدافه بصواريخ مسلحي إدلب

القاهرة — سبوتنيك . أكد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أن اتفاق روسيا وتركيا حول إدلب فتح الطريق أمام الحل للأزمة السورية.

وقال أردوغان، خلال كلمته في الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم الثلاثاء، "نحن نؤمن أننا بهذه الخطوة (اتفاق إدلب) فتحنا طريقا للحل في سوريا".

وأضاف "ومنعنا إدلب من أن تتحول إلى حلب أو حماة أو الغوطة الشرقية".

وكان الرئيس أردوغان ونظيره الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد اتفقا مؤخرا على إقامة منطقة خالية من السلاح في إدلب، شمالي سوريا.

وقال أردوغان "اتفقنا خلال المباحثات مع الرئيس بوتين على إقامة منطقة خالية من السلاح بين الجيش السوري والمعارضة في إدلب".

وأضاف أردوغان "المعارضون سيواصلون البقاء في إدلب. وأكدنا خلال لقائنا مع الرئيس بوتين أن وجود الإرهابيين في سوريا لا يقتصر فقط على إدلب".