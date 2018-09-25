وزارة التجارة الأمريكية تدرج 12 شركة روسية في قائمة ضوابط التصدير الخاصة

أعلنت وزارة التجارة الأمريكية اليوم الثلاثاء، أنها قامت بإدراج 12 شركة روسية على قائمة ضوابط التصدير الخاصة.

موسكو — سبوتنيك. جاء في بيان وزارة التجارة الأمريكية، أن مجموعة "نيلكو" ومقرها بيلاروس وإيران وروسيا مدرجة في القائمة بتهم الدعم المادي للبرنامج النووي الإيراني.

© REUTERS / Jonathan Ernst ترامب يوقع مرسوما بإدخال العقوبات الجديدة على روسيا حيز التنفيذ

وتم إدراج شركات "أن أي أي فيكتور"، "إنفوتكس"، "غاما" و"سيريوس سيستيم" تحت مزاعم مشاركتها في عمليات قرصنة

وشرحت وزارة التجارة الأمريكية أنها أدرجت شركة "دايف تيكنو سيرفيس"، "أكيانوس"، أيروكومبازيت"، "مؤسسة أوبنينسك للأبحاث والإنتاج"، "تيكنولوجيا"، " أنظمة هندسية دقيقة لصناعة الماكينات"، و"معهد فورونيج للأبحاث"، لدعمها برنامج البحرية الروسية والفضاء العسكري الروسي.

وفقا لقرار وزارة التجارة، تفرض واشنطن نظام رخصة على صادرات منتجات الشركات المدرجة في القائمة السوداء، وكذلك المنتجات ذات الصلة من دول أخرى، إذا احتوت على مكونات أمريكية.