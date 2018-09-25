أول تعليق إسرائيلي على خطاب ترامب في الأمم المتحدة

قال أفيغدور ليبرمان، وزير الدفاع الإسرائيلي، إنه لم يكن هناك زعيم عالمي يفهم الشرق الأوسط، ويتعامل مع التهديد الإيراني، وتمنى أن يستمع قادة العالم لخطاب ترامب.

علق وزير الدفاع الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، على خطاب الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في الجمعية العامة للأمم المتحدة، مساء اليوم، وذكر أنه يجب الاستماع لهذا الخطاب، كونه يحمل الأماني الإسرائيلية تجاه إيران.

نقلت صحيفة "معاريف" العبرية، مساء اليوم، الثلاثاء، على لسان ليبرمان الذي كتب في تغريدة على حسابه الرسمي على "تويتر"، أن ترامب تحدث في نادي المنافقين والمدعين، المسمى بـ"الأمم المتحدة، وادعى أنه لم يكن هناك زعيم على المسرح العالمي يفهم الشرق الأوسط، ويتعامل مع التهديد الإيراني، ويحدد الخطوط الحمراء للأسد. آمل أن يستمع قادة العالم ويستوعبونه (لخطاب ترامب).

במועדון הצבועים והחנפנים שנקרא "האומות המאוחדות" ראינו היום נאום מרשים של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ. מזה שנים לא היה על הבמה העולמית מנהיג שמבין את המזרח התיכון, מטפל בסכנה האיראנית ומציב קווים אדומים לאסד. אני מקווה שמנהיגי העולם יקשיבו ויפנימו. — אביגדור ליברמן (@AvigdorLiberman) ٢٥ سبتمبر ٢٠١٨

وذكر السفير الأمريكي في الأمم المتحدة، تعليقا على خطاب ترامب، "إنه في الجانب الصحيح، وهو الجانب الذي يقف بجانب إسرائيل ويؤيدها، إذ يثبت ترامب أنه على الجانب الصحيح من التاريخ، ومع صمود إسرائيل والنضال من أجل الاستقرار في الشرق الأوسط".

President @realDonaldTrump proves again that the US is on the right side of history. While standing on the side of Israel in the struggle for stability in the Middle East,the US leads the UN into a new era that ends its obsession with Israel&pushes back against the Iranian regime — Ambassador Danon (@dannydanon) ٢٥ سبتمبر ٢٠١٨

ومن جانبه، قال عضو الكنيست الإسرائيلي عن حزب "البيت اليهودي"، بيتسيلئيل سموتريتش، إن خطاب ترامب جيد لإسرائيل، ويمنحها مجالا للمناورة السياسية لمبادرات جديدة.

נאומו של הנשיא טרמפ בעצרת האום טוב לישראל ובעיקר מאפשר לה מרחב תמרון מדיני ליוזמות חדשות. השאלה אם נשכיל לנצל זאת וליזום פרדיגמה חדשה שלא מבוססת על עוד מאותו דבר פיקטיבי שנקרא 'שתי מדינות' או שנמשיך להתגלגל ולהיגרר ולחכות ליוזמות של אחרים. — בצלאל סמוטריץ' (@bezalelsm) ٢٥ سبتمبر ٢٠١٨

ووصفت عضوة الكنيست، جيلا جميلئيل، عن حزب "الليكود" الحاكم، ترامب بالشخصية النادرة، والواضحة، وقالت: "لسنوات طويلة انتظرنا رئيسا للولايات المتحدة يقول الحقيقة، وبصوت عال وواضح، فهو زعيم نادر، كما أنه يتصدى للأشرار، ويساعد الطيبين على بناء عالم أفضل.