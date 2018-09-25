العاهل الأردني: على بلداننا أن تعمل معا لإعادة عملية السلام إلى مسارها الصحيح

القاهرة — سبوتنيك. قال الملك عبد الله في كلمته أمام الدورة الـ73 للجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء "على بلداننا أن تعمل معا لإعادة عملية السلام لمسارها الصحيح"، مضيفا "يجب أن ندعم التمويل الكامل لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا، وغيرها من الجهود الحيوية لحماية الأسر المحتاجة".
وشدد العاهل الأردني، خلال اللقاء الذي عقده على هامش اجتماعات الدورة الثالثة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، على أن "لا سلام ولا استقرار في الشرق الأوسط دون قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، تعيش بأمن وسلام إلى جانب إسرائيل".
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