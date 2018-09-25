العاهل الأردني: على بلداننا أن تعمل معا لإعادة عملية السلام إلى مسارها الصحيح

دعا العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني بن الحسين البلدان العربية إلى العمل المشترك من أجل إعادة عملية السلام إلى مسارها الصحيح، مطالبا بدعم وتمويل مؤسسة غوث وتشغيل اللاجئين (الأونروا).

القاهرة — سبوتنيك. قال الملك عبد الله في كلمته أمام الدورة الـ73 للجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء "على بلداننا أن تعمل معا لإعادة عملية السلام لمسارها الصحيح"، مضيفا "يجب أن ندعم التمويل الكامل لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا، وغيرها من الجهود الحيوية لحماية الأسر المحتاجة".

© AFP 2018 / KHALIL MAZRAAWI العاهل الأردني يحدد موقفه من الكونفدرالية

ولفت العاهل الأردني في وقت سابق خلال لقائه عددا من ممثلي المنظمات اليهودية الدولية والأمريكية، إلى أهمية دور المنظمات اليهودية في دعم الجهود المستهدفة تحقيق السلام العادل والدائم في المنطقة.

وشدد العاهل الأردني، خلال اللقاء الذي عقده على هامش اجتماعات الدورة الثالثة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، على أن "لا سلام ولا استقرار في الشرق الأوسط دون قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، تعيش بأمن وسلام إلى جانب إسرائيل".