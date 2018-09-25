روحاني: مقترحنا الالتزام بالالتزام والانتهاك بالانتهاك والتهديد بالتهديد

قال الرئيس الإيراني حسن روحاني: مقترحنا واضح، الالتزام بالالتزام، والانتهاك بالانتهاك، والتهديد بالتهديد.

© AP Photo / Richard Drew ترامب: أي حل في سوريا يجب أن يتضمن خطة للتعامل مع إيران

موسكو — سبوتنيك . أعرب الرئيس الإيراني حسن روحاني، عن أسفه للجوء بعض قادة العالم إلى تأجيج النزاعات بهدف حماية مصالحهم الشخصية.

وقال روحاني في كلمة أمام الدورة الـ73 للجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء: "من المؤسف أن نرى قادة العالم يعملون على حماية مصالحهم عبر تأجيج النزاعات القومية".

وتابع روحاني أن "الإدارة الأمريكية الحالية تبدو عازمة على جعل كافة المؤسسات الدولية غير فعالة"، مشددا على أن "أية محادثات معنا يجب أن تتم في إطار خطة العمل المشتركة للاتفاق النووي".

وأكد روحاني أن إيران "حتى هذه اللحظة امتثلت لكل ما عليها من التزامات ولكن الولايات المتحدة لم تلتزم قط منذ البداية"، مبينا أن واشنطن تضغط على الدول الأخرى لانتهاك القانون.

وأضاف: بداية الحوار تكون بوقف التهديدات والعقوبات الظالمة التي تتعارض مع القانون الدولي ومقترحنا واضح: الالتزام بالالتزام، والانتهاك بالانتهاك، والتهديد بالتهديد.