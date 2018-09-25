بولتون محذرا رجال الدين الإيرانيين: ستكون هناك عواقب وخيمة

سيلقي جون بولتون مستشار الأمن القومي الأمريكي كلمة اليوم الثلاثاء يحذر فيها رجال الدين الإيرانيين من أنهم إذا "أغضبونا أو حلفاءنا أو شركاءنا، إذا آذيتم مواطنينا... فستكون هناك عواقب وخيمة".

وسيقول بولتون أمام مؤتمر مناهض لإيران في نيويورك وفقا لمقتبسات من كلمته: "إن النظام القاتل وداعميه سيواجهون عواقب خطيرة إن لم يغيروا سلوكهم، لتكن رسالتي اليوم واضحة: نحن نراقبكم وسنتعقبكم"، وفقا لوكالة "رويترز".

ذكرت صحيفة "يسرائيل هايوم" العبرية، مساء يوم الأحد، أن جون بولتون، صرح بأن "الهدف الأمريكي، هو إخراج إيران والميليشيات والأذرع الإيرانية من سوريا".

وصف علي أكبر ولایتي، كبير مستشاري المرشد الأعلى للثورة الإيرانية علي خامنئي، في وقت سابق الجناة الذين نفذوا الهجوم في الأهواز بأنهم "لیسوا أشباها بالبشر"، مؤكدا على أن "من یظن بأن مثل هذه الجریمة سترغم إیران على التصالح مع من ارتكبوا المجازر في الیمن لثلاث سنوات، فعلیه أن یعید النظر في تفكیره".

وقال ولايتي إن: "السعودية والإمارات تعملان كخادمتین للولايات المتحدة تطیعان الأوامر الموجهة إلیهما منها"، لافتا إلی: "ما لحقت بهما من خسائر فادحة في العراق وسوریا ولبنان والیمن رغم التخطيط الإسرائيلي لمساعدتهما".