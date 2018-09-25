وزير المخابرات الإسرائيلي: إذا هاجمنا نصر الله سنعود بلبنان لأجيال سابقة

أفادت صحيفة "معاريف" العبرية، مساء اليوم، الثلاثاء، أن وزير النقل والاستخبارات الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، كتب في تغريدة جديدة على حسابه الشخصي على "تويتر"، أن الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله، يلعب بالنار.
واستطرد كاتس، قائلا: إن حسن نصر الله، شريك إيران والأسد، يلعب بالنار. وإذا ما أطلق تهديداته ضد إسرائيل، فإنه سيتأذى ولبنان سيعود إلى الوراء لأجيال عديدة، ولن نسمح بتهديد الجبهة الداخلية الإسرائيلية والإضرار بالبنية التحتية الإسرائيلية.
השר כ"ץ: חסן נאסראללה, שותפם של איראן ואסד — משחק באש.— מעריב אונליין (@MaarivOnline) September 25, 2018
אם יפתח באלימות נגד מדינת ישראל- הוא יפגע ולבנון תשלם מחיר כבד ביותר ותחזור דורות רבים אחורה. לא נאפשר לאיים על העורף הישראלי ולפגוע בתשתיות לאומיות בישראל. pic.twitter.com/tN6tV4IIvN
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)