وزير الدفاع الإسرائيلي السابق: أنشأت الخط الساخن مع الروس حول سوريا في عام 2015

قال وزير الدفاع الإسرائيلي السابق، موشيه بوجي يعالون، إنني أول من أنشأ خطا ساخنا مع الروس حول سوريا.

ذكرت صحيفة "غلوبس" الإسرائيلية، مساء أمس الاثنين، أن وزير الدفاع الإسرائيلي السابق، الجنرال موشيه بوجي يعالون، علق على إسقاط الطائرة الروسية، الأسبوع الماضي، بقوله إنه هو شخصيا أول من أنشأ الخط الساخن مع الروس، في عام 2015، حينما كان وزيرا للدفاع، آنذاك.

© Sputnik . basem haddad زعيم الطائفة الدرزية في إسرائيل يطلب مساعدة روسية في تحرير محتجزات لدى "داعش"

وأفادت الصحيفة العبرية بأن يعالون هو الذي مهد الطريق للتنسيق الأمني بين بلاده وروسيا حول سوريا، وهو الطريق الذي بدأ في سبتمبر/ أيلول 2015، حينما قررت موسكو التدخل في سوريا.

وأكد الوزير السابق أن الخط الساخن يبدأ من مقر وزارة الدفاع الإسرائيلية وسط البلاد، وينتهي عند قاعدة حميميم السورية، على سواحل البحر المتوسط، وهو الخط الذي يتحدث فيه الطرفين باللغة الروسية فحسب، عبر ضابط إسرائيلي يجيد اللغة الروسية.

وأشار موشيه بوجي يعالون إلى أن هذا التنسيق الأمني المشترك ساعد على عدم الاحتكاك بين المقاتلات الروسية والإسرائيلية في الأجواء السورية، كما جرى من قبل.