الأرجنتين تعتزم مقاضاة فنزويلا في المحكمة الجنائية الدولية

اعلن رئيس الأرجنتين، ماوريسيو ماكري، أمس الثلاثاء إنه يعتزم مقاضاة السلطات الفنزويلية في المحكمة الجنائية الدولية.

© AP Photo / Argentina Navy الأرجنتين تلتقط "إشارة مهمة" عند البحث عن الغواصة المفقودة

هذا وفي وقت سابق، أعلن رئيس بيرو مارتن فيسكارا على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة، إن بلاده تعتزم التقدم إلى المحكمة الجنائية الدولية، لإدانة الجرائم التي وفقا له تم ارتكابها في فنزويلا.