الأمين العام لحلف "الناتو" يقول إنه بحث مع لافروف مسألة إنشاء قاعدة أمريكية في بولندا

قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو"، ينس ستولتنبرغ إنه ناقش خلال اجتماعه مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، مسألة إمكانية إنشاء أمريكا قاعدة عسكرية في بولندا.

الأمم المتحدة- سبوتنيك. وأضاف ستولتنبرغ، للصحفيين: "ناقشنا هذا خلال الاجتماع [مسألة القاعدة الأمريكية في بولندا]".

يذكر أن الاجتماع عقد أمس الثلاثاء على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وجدير بالذكر، أن بولندا اقترحت على الولايات المتحدة نشر فرقة مدرعة أمريكية دائمة الوجود على أراضيها من تلقاء نفسها، وعلى استعداد لتحمل نفقاتها التي تقدر بـ 1.5-2 مليار دولار. تم طرح الاقتراح على المستوى الثنائي خارج إطار الناتو.

وقد قال السكرتير الصحفي للرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، بهذا الخصوص:

أن نشر قاعدة عسكرية أمريكية في بولندا يعد قرارا سياديا، لكن ذلك سيؤدي إلى رد فعل من الجانب الروسي، إذ إن اقتراب البنية التحتية لحلف الناتو إلى حدود روسيا لا يدعم الاستقرار في القارة.