غوتيريس يحذر من تزايد الفوضى وسط تهديدات بانهيار النظام العالمي المستند إلى القوانين

افتتح الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس أمس الثلاثاء أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، بتحذير من تزايد الفوضى وسط تهديدات بانهيار النظام العالمي المستند إلى القوانين.

الأمم المتحدة — سبوتنيك. وقال غوتيريس في الجلسة الافتتاحية لأكبر تجمع للقادة في العالم، إن الثقة في النظام العالمي الذي يستند إلى القوانين وبين الدول "عند حافة الانهيار، وإن التعاون الدولي أصبح أكثر صعوبة".

© REUTERS / DENIS BALIBOUSE غوتيريس: الأمم المتحدة لن تتدخل بالعملية التفاوضية بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية

وأكد غوتيريس أن النظام العالمي "يزداد فوضى، وعلاقات القوة أصبحت أقل وضوحا، والقيم العالمية تتعرض للاندثار، والمبادئ الديمقراطية محاصرة".

ودعا الأمين العام الأممي لتجديد الالتزام بنظام قائم على القواعد، وفي القلب منه الأمم المتحدة، محذرا مما أسماها باضطرابات نقص الثقة، مشيرا إلى إن الناس تشعر بالاضطراب وعدم الأمان، وهناك عدم ثقة في المؤسسات الوطنية، وعدم ثقة بين الدول، وعدم ثقة في النظام العالمي القائم على القواعد.

هذا وانطلقت يوم الثلاثاء، أعمال الدورة الـ73 للجمعية العامة للأمم المتحدة بمشاركة قادة دول العالم.

وتبحث اجتماعات هذه الدورة عددا من القضايا الدولية الشائكة، على رأسها الملف النووي الإيراني، والسلام في شبه الجزيرة الكورية، والأزمات في اليمن وسوريا وليبيا فضلا عن مأساة أقلية الروهينغا اللاجئين عبر البحر المتوسط.