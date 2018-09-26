الولايات المتحدة تعتبر بأن إيران يمكن أن يكون لديها برنامج نووي سلمي

تعتبر الولايات المتحدة الأمريكية، أن إيران يمكن أن يكون لديها برنامج نووي سلمي.

نيويورك — سبوتنيك. وقال المبعوث الخاص لوزارة الخارجية الأمريكية لشؤون إيران، برايان هوك: "نعتقد أن إيران يجب أن يكون لديها برنامج نووي سلمي".

© AFP 2018 / الخارجية الأمريكية: محاولات الالتفاف على العقوبات الأمريكية ضد إيران غير بناءة

ولم يرد هوك بشكل مباشر على سؤال عما إذا كانت الولايات المتحدة تريد من إيران مواصلة تنفيذ بنود الصفقة.

وأضاف المبعوث الخاص لوزارة الخارجية: "اتخذنا قرارنا…بالانسحاب من الصفقة النووية مع إيران، كون الصفة سيئة و غير كافية ونحن نريد صفقة جديدة والأفضل معاهدة. معاهدة تشمل برنامجها للصواريخ الباليستية وبرنامجها النووي والإرهاب".

ووفقا لرأيه، "تاريخيا" تدخل إيران في مفاوضات فقط بعد أن تتعرض للضغط.

وكانت الولايات المتحدة عرضت على إيران مفاوضات جديدة، تشمل برنامجها للصواريخ الباليستية وبرنامجها النووي بحسب مبعوث الولايات المتحدة الخاص بشأن إيران برايان هوك، الذي أوضح أن الاتفاق الجديد الذي تأمل أمريكا إبرامه مع إيران لن يكون اتفاقًا شخصيًا بين حكومتين، مثل الاتفاق الأخير، مشيرا إلى مساعي إبرام معاهد جديدة.

يذكر أن ترامب، كان قد أعلن، يوم 8 أيار/مايو الماضي، عن انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق الشامل بشأن البرنامج النووي الإيراني، والذي تم التوصل إليه بين "السداسية الدولية" كرعاة دوليين (روسيا والولايات المتحدة وبريطانيا والصين وفرنسا وألمانيا) وإيران في عام 2015. كما أعلن ترامب استئناف العمل بكافة العقوبات التي تم تعليقها نتيجة التوصل إلى هذه الصفقة.