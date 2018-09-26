أردوغان: لا يمكن للرئيس السوري بشار الأسد أن يظل في السلطة

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إنه لا يمكن أن تستمر مساعي السلام السورية في ظل استمرار الرئيس بشار الأسد في السلطة.

وفي مقابلة له، اليوم الأربعاء، وهو في نيويورك للمشاركة في الجمعية العامة للأمم المتحدة، قال أردوغان إن الجماعات "المتطرفة" بدأت الانسحاب من المنطقة المنزوعة السلاح في محافظة إدلب، وفقا لـ"رويترز".

© REUTERS / Carlo Allegri أردوغان: اتفاق إدلب فتح الطريق أمام الحل في سوريا

وكان الرئيس أردوغان ونظيره الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد اتفقا مؤخرا على إقامة منطقة خالية من السلاح في إدلب، شمالي سوريا.

وقال أردوغان: "اتفقنا خلال المباحثات مع الرئيس بوتين على إقامة منطقة خالية من السلاح بين الجيش السوري والمعارضة في إدلب".

وأضاف أردوغان: "المعارضون سيواصلون البقاء في إدلب. وأكدنا خلال لقائنا مع الرئيس بوتين أن وجود الإرهابيين في سوريا لا يقتصر فقط على إدلب".