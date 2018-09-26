العثور على سفينة غارقة قبل 400 سنة عند شواطئ البرتغال

عثر الغواصون في القاع على مواد من السيراميك من الصين ومدافع برونزية محفور عليها شعار البرتغال.

عثر علماء برتغاليون على حطام سفينة غرقت قبل أكثر من 400 عام بالقرب من لشبونة، وفقا لـ سي إن إن.

© AP Photo / John Redman باحثون أمريكيون يقتربون من العثور على حطام سفينة كابتن كوك

وأخبر علماء الآثار القناة التلفزيونية، أن قاع البحر ابتلع السفينة عند عودتها إلى العاصمة البرتغالية من الهند. حدث هذا بالقرب من جزيرة كاسكايس، غرب لشبونة.

كل هذا الوقت كان حطام السفينة على عمق 12 مترا. أخرج الغواصون من القاع صدفة كاوري "كانت تستخدم بدل المال في أفريقيا، ومواد من السيراميك من الصين، ومدافع برونزية تحمل شعار البرتغال. كما تم العثور على بقايا توابل كانت تنقلها السفينة.

ويحاول العلماء الآن بمساعدة الأرشيفات التاريخية تحديد ما اكتشفوه بالضبط.