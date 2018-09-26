صور تظهر الطلقات الأولى لشرارة الحرب العالمية الثانية

تم طرح ألبوم صور يعود للحرب العالمية الثانية ويعرض فيه صورا للمرة الأولى في مزاد علني في بريطانيا.

فبحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، فإن الصور قام بالتقاطها جندي في البحرية الألمانية.

وتظهر في إحدى الصور الطلقات الأولى التي أطلقتها البارجة الألمانية "شليسفيغ هولشتاين" على قاعدة عسكرية بولندية، في صباح 1 سبتمبر/أيلول 1939، والتي أشعلت شرارة الحرب العالمية الثانية.

كما تظهر الصور الرصيف البحري المحترق والعديد من المرافق المدمرة في ميناء دانزيغ.

وبحسب الصحيفة البريطانية، فإن هذه الصور لم تنشر من قبل، لتقع بطريق الصدفة بيد مؤرخ بريطاني في سيتينيات القرن الماضي.

These never-before-seen photos are believed to be the first shots of World War II. The Nazi SMS Schleswig-Holstein is seen firing on the Danzig harbor in Poland.



These photos go on auction tomorrow and are expected to be purchased for around $300. pic.twitter.com/Pp3OP8QsDH — Paul Sacca (@Paul_Sacca) ٢٥ سبتمبر ٢٠١٨

وقدرت القيمة المالية للألبوم بحوالي 250 جنيه إسترليني.

يذكر بأن الحرب العالمية الثانية هي أكبر حرب في تاريخ البشرية، شنتها ألمانيا النازية وإيطاليا الفاشية واليابان العسكرية وشاركت فيها 61 دولة، وامتد الصراع على حدود 40 دولة.

ويعود تاريخ الحرب إلى 1 سبتمبر/أيلول 1939، عندما بدأت ألمانيا النازية غزوها لبولندا، لتعلن بعد ذلك كل من بريطانيا وفرنسا الحرب على ألمانيا في 3 سبتمبر/أيلول.

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