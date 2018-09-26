صحيفة تكشف عن "ضربة قاسمة" لإيران من أحد أهم حلفائها

كشفت صحيفة "بيزنس ستاندرد"، اليوم الأربعاء 26 سبتمبر/أيلول، عن ضربة اقتصادية قاسمة إلى إيران من أحد أهم حلفائها.

ونقلت الصحيفة الهندية، عن مصدرين في الشركات الهندية، إن "كبرى شركات تكرير النفط الهندية لا تعتزم شراء النفط الإيراني مع بدء تطبيق العقوبات في نوفمبر/تشرين الثاني، لكن الشركات لم تتخذ قرارا نهائيا بهذا الشأن".

© REUTERS / Raheb Homavandi إيران تعطي الهند حق إدارة جزء من ميناء تشابهار

وأضاف المصدران أن "الشركات الهندية ستتخذ القرار النهائي في مطلع أكتوبر/تشرين الأول المقبل، لذلك فإن الشركات من الممكن أن تعدل موقفها بشأن مشتريات النفط الإيراني

وتتعارض هذه التصريحات مع تقرير نشرته وكالة "رويترز" نهاية الأسبوع الماضي، قالت فيه إن الهند ستقوم بتسوية مدفوعات الخام الإيراني باستخدام الروبية عبر بنوك محلية بدءا من نوفمبر/تشرين الثاني.

وتعد الهند أكبر عميل للنفط الإيراني بعد الصين، وتشتري الهند وحدها قرابة 450 ألف برميل يوميا من إيران، التي تبلغ صادراتها حوالي 2.3 مليون برميل يوميا.

وكانت واشنطن أعلنت، في مايو/أيار الماضي، أنها ستعيد فرض عقوباتها على إيران، التي تعد أكبر ثالث منتج للنفط في منظمة "أوبك"، وفي أغسطس/أب الماضي، فرضت الولايات المتحدة، الحزمة الأولى من عقوباتها، على أن توسع هذه العقوبات في نوفمبر/تشرين الثاني لتشمل قطاع النفط الإيراني.