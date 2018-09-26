"تصرف غريب"...مواقع التواصل تسخر من خطأ الرئيس الأوكراني في الأمم المتحدة

تعرض الرئيس الأوكراني، بيترو بوروشينكو، للسخرية على مواقع التواصل الاجتماعي، خلال وجوده في مقر الأمم المتحدة في نيويورك.

القصة بدأت عندما حاول الرئيس الأوكراني تحاشي الصحفيين الروس المتواجدين في أحد أروقة مقر الامم المتحدة، من خلال دخوله لإحدى الغرف الموجودة في الرواق.

ليتفاجأ لحظة دخوله بأنه داخل غرفة تابعة للوفد الروسي، ويقف بذهول لـ15 ثانية ثم يغادر القاعة.

من جهته قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، بأن الرئيس الأوكراني لربما أخطأ بغرفة "المرحاض".

لتنهال جملة من التعليقات الساخرة على مواقع التواصل الاجتماعي لتصرف الرئيس الأوكراني الغريب.

وعلق صاحب حساب "Ватобот Прохоров" قائلا: "بوروشينكو أفضل رجل كوميدي لهذا العام في اجتماع الأمم المتحدة".

Порошенко признан лучшим стенд-ап комиком на Генассамблее ООН pic.twitter.com/7DPogOWGbl — Ватобот Прохоров (@RoshenLand) ٢٦ سبتمبر ٢٠١٨

ووصف عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي بأن الخطأ الذي وقع فيه الرئيس الأوكراني لا يفعله رجل صاح، وإنما من احتسى الكحول،

ليعلق صاحب الحساب "ДРУГаЯ REАЛьНОсть" قائلا: "بوروشينكو بالخطأ دخل غرفة مفاوضات لافروف في الأمم المتحدة، حاول العثور على زاوية للشرب".

Порошенко по ошибке ворвался в переговорную Лаврова в ООН.

— Пытался найти укромный уголок чтоб накатить? 🤦‍♂️😂 — ДРУГаЯ REАЛьНОсть (@elkis_07) ٢٦ سبتمبر ٢٠١٨

وليقول صاحب الحساب "Alexander":" بأنه توجب على لافروف تقديم كأس من الفودكا لبورشينكو".

Лавров отреагировал на неожиданный визит Порошенко НАДО БЫЛО ЕМУ СТАКАН ГОРИЛКИ ПРЕДЛОЖИТЬ ВЫПИТЬ… — Alexander (@Alexand27387795) ٢٦ سبتمبر ٢٠١٨

وعلق صاحب حساب "Ибрагим Засекин" " بأن بوروشينكو يمد يده لروسيا".