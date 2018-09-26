طهران تنبه ترامب: إذا أردت استقرار سوق النفط... افعل هذا

دعا وزير النفط الإيراني بيغن زنغنة، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلى التوقف عن التدخل في شؤون الشرق الأوسط، إذا أراد الحفاظ على أسعار النفط وإبقاء السوق مستقرا.

© AP Photo / Richard Drew ترامب: أوبك تنهب باقي دول العالم

طهران — سبوتنيك . وقال زنغنة، في تصريحات نقلتها وكالة "فارس" الإيرانية اليوم الأربعاء: "إذا أراد ترامب الحفاظ على سعر النفط وإبقاء السوق مستقرة، يجب عليه أن يتوقف عن التدخل في الشرق الأوسط، وألا يمنع إنتاج وتصدير النفط الإيراني".

كان ترامب قد كتب تغريدة على حسابه بموقع "تويتر": "نحمي دول الشرق الأوسط، ومن غيرنا لن يكونوا آمنين، ومع ذلك يواصلون دفع أسعار النفط لأعلى! سنتذكر ذلك. على منظمة أوبك المحتكرة للسوق دفع الأسعار للانخفاض الآن".

ويرجع ارتفاع أسعار النفط بصفة أساسية إلى تراجع صادرات إيران العضو البارز في منظمة الأقطار المصدرة للنفط "أوبك" بسبب الحزمة الثانية من العقوبات التي تعتزم الولايات المتحدة الأمريكية تطبيقها على إيران في تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل والموجهة لقطاع النفط والطاقة.

واتهمت إيران، ثالث أكبر منتج للنفط في أوبك، ترامب بأنه وراء ارتفاع الأسعار نتيجة فرض عقوبات على طهران، واتهمت غريمتها في المنطقة السعودية بالرضوخ للضغوط الأمريكية.

وسعيا لتغيير اتجاه أسعار النفط النزولي الذي بدأ في 2014 ودفعها للصعود، قررت "أوبك" وروسيا وحلفاء آخرون في أواخر 2016 خفض الإمدادات بواقع نحو 1.8 مليون برميل يوميا.