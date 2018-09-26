قائد الحرس الثوري الإيراني يفسر ضحك ترامب في الأمم المتحدة

وقال الجنرال جعفري لوكالة "رويترز": "رأيت وسمعت ضحكهم". وأضاف: "كانت رسالة السخرية هذه كانهيار لواجهتك ودليل على العزلة المتزايدة لأمريكا، وكان هذا عارا سياسيا كبيرا".
وبدأ الرئيس الأمريكي خطابه، أمس، بالحديث عن الوضع في بلاده بعد وصوله إلى الحكم في البيت الأبيض، مشيرا إلى أنه حقق في أقل من عامين أكثر مما حققه الرئيس السابق في نفس الوقت، واستقبل الحضور كلمات ترامب بالضحك.
وقال ترامب محرجا: "لم أكن أتوقع رد الفعل هذا، لكن هذا طبيعي"، متابعا حديثه عن النمو الاقتصادي وخفض معدلات البطالة ونجاحات أخرى".
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