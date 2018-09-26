قائد الحرس الثوري الإيراني يفسر ضحك ترامب في الأمم المتحدة

اعتبر الحرس الثوري الإيراني أن الضحكة التي أطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال خطابه في الأمم المتحدة "علامة على عزلة الولايات المتحدة".

© AP Photo / Richard Drew قاعة الجمعية العامة تنفجر ضاحكة عند بدء ترامب خطابه (فيديو)

وقال رئيس الحرس الثوري الإيراني، الجنرال محمد علي جعفري، اليوم الأربعاء 26 أيلول/ سبتمبر، إن الضحك الذي سمع خلال خطاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم أمس الثلاثاء كان علامة على عزلة أمريكا.

وقال الجنرال جعفري لوكالة "رويترز": "رأيت وسمعت ضحكهم". وأضاف: "كانت رسالة السخرية هذه كانهيار لواجهتك ودليل على العزلة المتزايدة لأمريكا، وكان هذا عارا سياسيا كبيرا".

وبدأ الرئيس الأمريكي خطابه، أمس، بالحديث عن الوضع في بلاده بعد وصوله إلى الحكم في البيت الأبيض، مشيرا إلى أنه حقق في أقل من عامين أكثر مما حققه الرئيس السابق في نفس الوقت، واستقبل الحضور كلمات ترامب بالضحك.

وقال ترامب محرجا: "لم أكن أتوقع رد الفعل هذا، لكن هذا طبيعي"، متابعا حديثه عن النمو الاقتصادي وخفض معدلات البطالة ونجاحات أخرى".