هايلي: علينا القلق من إيران فهم ضالعون في المشاكل في العراق ولبنان واليمن

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هايلي: علينا القلق من إيران فهم ضالعون في المشاكل في العراق ولبنان واليمن

يتبع…