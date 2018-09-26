محاولة منع نشطاء حقوقيين من روسيا من النطق بكلمة "القرم" في الأمم المتحدة

أعلن رئيس مجموعة العمل حول القضايا والمواضيع القانونية الدولية ألكسندر مولوخوف، أن ممثلي أمانة الدورة الـ39 للجمعية العامة للأمم المتحدة حاولوا منع استخدام كلمة القرم في تقارير ناشطي حقوق الإنسان الروس.

وكشف مولوخوف في خطاب ألقاه من منبر الأمم المتحدة عن تقرير لفت فيه النظر إلى "عقوبات القرم" من جهة واشنطن، بروكسل وكييف.

© Sputnik . Evgenya Novozhenina كييف تعد إجراءات ضد الشركات المرتبطة بإنتاج المواد الكيماوية في القرم

وطلب زميل مولوخوف سيرغي بينتشوك من المشاركين في الاجتماع الضغط على الجانب الأوكراني ، بسبب انتهاكها لحقوق تتار القرم.

وعرض نص التقرر على الأمم المتحدة في وقت سابق، وفقا للقواعد المتبعة في المنظمة، وبحسب مولوخوف فإن أحد ما حاول تعديل النص، وبعدها تم التواصل بين الروس وأمانة مجلس الأمم المتحدة.

وقال مولوخوف: "قالت المنظمة بأنه ليس لدينا الحق أن نذكر كلمة "القرم" في تقريرنا على الإطلاق، فقط جمهورية القرم المتمتعة بالحكم الذاتي وبعد فاصلة أوكرانيا".

وتم حل المشكلة في النهاية.

وتابع مولوخوف: "وعلى ما يبدو فإن في الأمانة العامة هناك أناس عقلاء، أدركوا أن هذه حماقة وبلاهة، وبعد ذلك توقفت كل الأصوات والضجيج".

وأضاف أنه حتى اللحظة الأخيرة لم يكن يعرف هو وزملاءه إذا ما كان سيسمح له بإلقاء كلمة.