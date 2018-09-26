المفوضية الأوروبية: لا حاجة لتقديم دعم مالي لتركيا

موسكو —سبوتنيك. وقال يوهانس خان في حديث لصحيفة "فيلت" الألمانية: "على العموم، فإن المشاكل الاقتصادية الملحة التي تعاني تركيا منها تعود أسبابها إلى الوضع الداخلي. ولذلك، إذا قام الاتحاد الأوروبي ككل أو الدول ذات العضوية فرديا، بتقديم دعم إلى تركيا في شكل حزم مساعدات أو قروض، فإن هذا لن يوفر للمشاكل التركية حلا
يذكر أن وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، سبق وأعلن قبل ذلك، بأن تركيا قادرة على القيام بنفسها باتخاذ القرارات المناسبة، وهي ليست بحاجة للحصول على الدعم المالي من ألمانيا.
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