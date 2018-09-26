قائد الحرس الثوري الإيراني يتوقع زوال الولايات المتحدة مبكرا

اعتبر القائد العام للحرس الثوري الإيراني، الجنرال محمد علي جعفري، أن الولايات المتحدة باتت في حالة من التقلص تنذر بزوال مبكر مع استمرار ترامب في سياساته ونهجه.

طهران — سبوتنيك. وعلق الجنرال جعفري، وفقاً لوكالة "تسنيم" الإيرانية للأنباء، اليوم الأربعاء، على ما ورد في كلمة (الرئيس الأمريكي دونالد) ترامب أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة أمس، بقوله "مع استمرار ترامب في هذا الطريق، سيشهد العالم انحدار وزوال مبكر للولايات المتحدة".

© AP Photo / Richard Drew قائد الحرس الثوري الإيراني يفسر ضحك ترامب في الأمم المتحدة

وأضاف جعفري مخاطباً ترامب قائلاً: "يا سيد ترامب تأكد أن الشعب الايراني والمنطقة قد ضحكوا على هذه التصريحات السخيفة، ولكنك لن تسمع صوتهم من بعيد"، معتبراً أن ترامب بات "مثيراً للسخرية".

وأردف: "من المفترض أن ترامب رأى وسمع ضحكات السخرية من قبل الحضور، وأن هذه السخرية تؤدي إلى زيادة عزلة الولايات المتحدة"، معرباً عن قناعته بأن ما ذكره ترامب يمثل "فضيحة سياسية كبيرة".

كان ترامب ذكر، خلال كلمة ألقاها بافتتاح أعمال الدورة 73 للجمعية العامة للأمم المتحدة أمس، أنه "خلال أقل من عامين حققت إدارتي مالم تحققه أي إدارة في تاريخ بلادنا"، وعندها فوجئ بضحكات أطلقها أعضاء وفود دول العالم.

ورد ترامب على الضحكات بقوله: "لم أتوقع رد الفعل هذا لكن لا بأس"، فبادر الحضور بالتصفيق له ليعاود ترامب الحديث عن إنجازات إدارته.

وقال قائد الحرس الثوري الإيراني: إن "الشعب الإيراني واثق تماماً أن ادعاءات الرئيس ترامب الكاذبة لمقابلة الرئيس الإيراني حسن روحاني هي كذبة كبيرة مثل باقي أكاذيبه".

وأضاف جعفري: "إن الجرائم المباشرة وغير المباشرة التي ترتكبها الولايات المتحدة في فلسطين وسوريا والعراق وإيران لن ينساها المسلمون وغير المسلمين في هذه البلدان بل ستتحد هذه الدول ضد الولايات المتحدة".

واستطرد قائلاً: "يشهد الشعب الثائر في اليمن تكرار هذه الجرائم كل يوم من سفك للدماء وظلم للرجال والنساء والأطفال الأبرياء".