البرتغال تقدم موطنا جديدا لعدد من المهاجرين في بلدة تضررت بفعل الحرائق

قالت الحكومة البرتغالية إن مهاجرين أنقذتهم السفينة أكواريوس في البحر المتوسط في يوليو /تموز، أصبح لديهم موطن جديد في بلدة فونداو التي تضررت كثيرا جراء حرائق الغابات العام الماضي.

تقع فونداو على بعد نحو 260 كيلومترا إلى الشمال من العاصمة لشبونة ويقترب عدد سكانها من 30 ألفا.

© AP Photo / Irish Defence Forces via AP البحرية المغربية تطلق النار على قارب ينقل مهاجرين وتقتل امرأة

وفي أغسطس/ آب 2017، دمر حريق غابات آلاف الأفدنة في البلدة وحولها، بحسب ما نقلت "رويترز".

ووصل المهاجرون، وعددهم 19 وهم من إريتريا ونيجيريا واليمن والسودان، إلى البلدة وسيحصلون على دورة تدريبية للتوظيف تتضمن تعلم اللغة البرتغالية.

وقالت الحكومة في بيان إن "وصول هذه المجموعة من المهاجرين يأتي نتيجة لالتزام البرتغال بالتضامن والتعاون الأوروبي إزاء المهاجرين".

وانضمت البرتغال، أمس الثلاثاء، إلى إسبانيا وفرنسا وألمانيا في استقبال المهاجرين الذين جرى إنقاذهم في ثاني مهام السفينة أكواريوس إذ وافقت لشبونة على فتح أبوابها أمام 10 من بين 58 مهاجرا على متن السفينة.