هل يجمع ترامب عباس بنتنياهو

قال الكاتب والمحلل السياسي الإسرائيلي، شمعون آران، ظهر اليوم، الأربعاء، إن ترامب ونتنياهو في نيويورك، وكذلك عباس هناك، وكما التقت ليفني مع الرئيس الفلسطيني، هل يمكن عقد قمة ثلاثية أيضا.

אז ראש הממשלה בנימין נתניהו והנשיא דונאלד טראמפ בניו יורק.

גם יו"ר הרש"פ אבו מאזן שם.



מעניין אם ציפי לבני @Tzipi_Livni שפגשה את הראיס,

העלתה בפניו את האפשרות לקיים פסגה משולשת;

סולחה עם הנשיא האמריקני, ואפשרות התנעת התהליך המדיני עם ישראל.#רקשואל pic.twitter.com/kUXX7PCJDy — שמעון ארן شمعون آران (@simonarann) September 26, 2018

ذكر المحلل السياسي بهيئة البث الإسرائيلية "كان" أنه كما التقت تسيبي ليفني، وزيرة الخارجية الإسرائيلية السابق، ورئيسة المعارضة الحالية بالرئيس الفلسطيني، محمود عباس (أبو مازن)، أمس على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، فإنه من الممكن عقد قمة ثلاثية تجمع عباس بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وبرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وأشار الكاتب والمذيع الإسرائيلي، شمعون آران، في تغريدة جديدة له على حسابه الشخصي على "تويتر"، إلى أن الرئيس الأمريكي يريد تجديد المسار السياسي بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وبأن عباس يمكنه تجديد هذا المسار، في محاولة للصلح مع نظيره الأمريكي، دونالد ترامب.