بوتين ونتنياهو يتفقان على استمرار الاتصالات

أعلن يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي، أن اتصالا هاتفيا قد يتم بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس الروسي فلاديمير بوتين بعد عودة نتنياهو من نيويورك، حيث يشارك الآن في أنشطة الجمعية العامة للأمم المتحدة.

موسكو — سبوتنيك. وقال أوشاكوف للصحفيين: "بوتين ونتنياهو يلتقيان بشكل مستمر، وأعتقد أن هذه الاجتماعات ستستمر بالطبع، وحسب علمي، نتنياهو في نيويورك، قادتنا اتفقا على مواصلة الاتصالات، ولا أستبعد أنه بعد عودته من نيويورك، يمكن أن يكون هناك مكالمة هاتفية".

© REUTERS / Ronen Zvulun نتنياهو: التنسيق الأمني مع روسيا مستمر رغم أزمة سقوط الطائرة الروسية

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد قال، خلال مكالمة هاتفية مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ، الاثنين الماضي، إن أعمال سلاح الجو الإسرائيلي بالذات هي التي تسببت بكارثة الطائرة الروسية "إيل-20" ومقتل طاقمها.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أكد استمرار التنسيق الأمني بين روسيا وإسرائيل في سوريا رغم الأزمة بين البلدين، إثر إسقاط طائرة الاستطلاع الروسية "إيل-20" في سوريا وعلى متنها 15 عسكريا روسيا، بالتزامن مع قيام 4 طائرات إسرائيلية من نوع "إف-16" بضرب مواقع سورية في مدينة اللاذقية.

وقال نتنياهو، في تصريحات، قبيل مغادرته إلى نيويورك، يوم الثلاثاء، لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة إن "التنسيق الأمني بين إسرائيل وروسيا مستمر بالرغم من الأزمة "مؤكدا" على مواصلة إسرائيل عملياتها ضد التموضع العسكري الإيراني في سوريا، بالتنسيق مع روسيا بغض النظر عن التوترات الأخيرة".