باتروشيف يبحث مكافحة الإرهاب مع مستشار الأمن القومي الأفغاني

بحث سكرتير مجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشيف، مع مستشار الأمن القومي في أفغانستان حمد الله محب، التعاون في مجال مكافحة الإرهاب والاتجار بالمخدرات.

© Sputnik . Valeriy Melnikov أفغانستان تستنكر بشدة الهجوم الإرهابي في الأهواز الإيرانية سبوتنيك. وقال باتروشيف، في لقاء عقد في طهران، اليوم الأربعاء، حيث يشاركان في مشاورات متعددة الأطراف بشأن تسوية الوضع في أفغانستان: "نحن مهتمون بمواصلة اتصالاتنا، ومستعدون للحوار في مختلف أشكاله".

وأشار باتروشيف، إلى المستوى العالي للحوار الذي كان قائما مع سلفه، حنيف عتمار، كما شكر نظراءه الهنود على تفاعلهم مع روسيا في صيغ ثنائية ومتعددة الأطراف.

وعلى وجه الخصوص، استذكر الاجتماع الدولي لممثلين رفيعي المستوى مسؤولين عن القضايا الأمنية، الذي عقد هذا العام في سوتشي، وشاركت فيه أفغانستان أيضا، داعيا نظيره إلى الاجتماع نفسه في العام المقبل.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن سكرتير مجلس الأمن الروسي، نيكولاي باتروشيف، أن على بلاده وأفغانستان والهند وإيران والصين، وضع آلية دورية للتشاور حول تسوية الأوضاع في أفغانستان على مستوى رؤساء مجالس أمن هذه الدول.

وتستضيف العاصمة الإيرانية طهران، اليوم الأربعاء، اجتماعا أمنيا على مستوى أمناء ومستشاري المجالس الأمنية لكل من روسيا والصين والهند وأفغانستان، لبحث ملف الإرهاب في منطقة غربي أسيا.