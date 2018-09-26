الجيش الإيراني يكشف عن إنجازات جديدة في مجال الطائرات المسيرة

أزاحت إيران اليوم الستار عن آخر منجزاتها الجديدة في مجال الطائرات المسيرة (الدرون).

© AFP 2018 / Atta Kenare قائد الجيش الإيراني: أجواؤنا غير قابلة للاختراق

وبحضور قادة عسكريين تم اليوم الأربعاء، الكشف عن 3 منجزات جديدة في مجال طائرات الدورن ومن ضمنها تصميم وتصنيع رادار SAR لنصبه واستخدامه في هذه الطائرات.

وذكرت وكالة أنباء "فارس" أن هذا الرادار يتمتع بإمكانيات من ضمنها التصوير على مدار الساعة وفي أجواء الغيوم والغبار والأتربة.

مشيرة إلى أنه يتمتع أيضا بإمكانية تصوير التحصينات والمنشآت العسكرية والكشف عن المنشآت والمعدات الخادعة "غير الحقيقية" وإكمال معلومات التصوير البصري وتحديد تغييرات النسيج الأرضي الناجمة عن وجود المعدات وإيجاد المنشآت العسكرية والكشف عن التغييرات الناجمة عن الحوادث الطبيعية والكشف عن التغييرات الحاصلة في أوضاع منشآت المنطقة.

ومن المنجزات الأخرى التي عرضت عبارة عن جهاز تشويش اتصالات ينصب على طائرات الدرون في نطاق ذبذبات 20 إلى 520 ميغاهرتز، إضافة إلى مشروع "شاهد" لصنع منظومة تشويش الاتصالات باسم "شاهين".