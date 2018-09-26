قناة عبرية تكشف عن "السلاح" الذي تخشاه إسرائيل

أكدت القناة الثانية العبرية، مساء أمس الثلاثاء، أن إسرائيل تخشى من حصول سوريا على المنظومة الدفاعية الروسية "إس 300"، خاصة وأنها ستمنع المقاتلات الإسرائيلية من حرية الحركة في الأجواء السورية.

© REUTERS / Ronen Zvulun نتنياهو: التنسيق الأمني مع روسيا مستمر رغم أزمة سقوط الطائرة الروسية

وأفادت القناة العبرية على موقعها الإلكتروني بأن حصول سوريا على تلك المنظومة الدفاعية لا يعني تغيير قواعد اللعبة في سوريا، ولكن يقصد به حرية تحرك الشاحنات التي تحمل بطاريات الصواريخ نفسها، من مكان لآخر، وهو ما يشير إلى أن كل الأجواء السورية باتت تحت أنظمة دفاعية متقدمة.

وجاء عنوان تقرير القناة العبرية معنونا بـ"هذه هي المنظومة الدفاعية التي تخشاها إسرائيل"، ومن خلاله أوضحت القناة أن نصب تلك البطاريات في العاصمة السورية، دمشق، يعني كشفها للطائرات الإسرائيلية التي تقلع من قاعدة رمات ديفيد في إسرائيل. وهو ما يعني سريان القلق من تلك البطاريات على الأمن القومي الإسرائيلي.

وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قد أبلغ نظيره السوري بشار الأسد، عن قرار تسليم سوريا منظومة صواريخ "إس — 300"، وذلك بعد أسبوع من سقوط الطائرة الروسية "إيل 20"، فوق مياه البحر المتوسط، قبالة السواحل السورية.

وقالت الرئاسة السورية، في بيان لها، إن "الرئيس بوتين أبلغ الأسد، خلال اتصال هاتفي، بأن روسيا ستطور منظومات الدفاع الجوي السورية، وتسلمها منظومة "إس — 300" الحديثة"، محملا إسرائيل مسؤولية إسقاط الطائرة.

وكان وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، قال، في وقت سابق، إنه بأمر من الرئيس فلاديمير بوتين، سيتم تزويد سوريا بمنظومة الدفاع الجوي "إس — 300" خلال أسبوعين، وهي قادرة على اعتراض الأهداف الجوية على مسافة تتجاوز 250 كم.