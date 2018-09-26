أول تعليق لنتنياهو على لقائه بترامب

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن لقائي مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، كان ممتازا.

كتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في تغريدة جديدة على حسابه الشخصي على "تويتر": لقاء ممتاز مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. شكرا لدعمكم الهائل في دولة إسرائيل.

פגישה מצויינת עם נשיא ארה״ב דונלד טראמפ. תודה על התמיכה האדירה שלך במדינת ישראל!

🇮🇱🇺🇸

An excellent meeting with US President Donald Trump. Thank you for your tremendous support of Israel! pic.twitter.com/fOkiycbLAu — Benjamin Netanyahu (@netanyahu) September 26, 2018

وكان نتنياهو قد التقى بالرئيس ترامب قبل قليل، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، وهو اللقاء الذي صرح خلاله ترامب بأنه يسعى إلى عقد اتفاق سلام بين الفلسطينيين وإسرائيل، مشيرا إلى أنه يعتقد أن حل الدولتين هو الحل الأمثل.

وقال الرئيس الأمريكي: "نحن نعمل على خطة لإتمام السلام، وهذا سيستغرق وقتا"، مشددا: "أعتقد أن الحل الأمثل هو حل الدولتين بين الفلسطينيين وإسرائيل، وأريد أن تعرف إسرائيل أننا معها بنسبة 100%".