الأمن القومي الإيراني: على واشنطن "دفع الثمن"

أكد الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني أنه يجب على الولايات المتحدة أن تدفع ثمن خروجها من الاتفاق النووي.

© REUTERS / CARLOS BARRIA ترامب يشن هجوما لاذعا على إيران خلال جلسة لمجلس الأمن

طهران — سبوتنيك . أكد الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي شمخاني، أن إيران تسعى لتطوير العلاقات مع الدول المجاورة، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة تسعى لتقويض هذه المحاولات.

وقال شمخاني، في تصريحات لوكالة "مهر" الإيرانية اليوم الأربعاء، إن "السياسة الدائمة لإيران هي تطوير العلاقات مع الدول المجاورة، والولايات المتحدة تسعى إلى تقييد ومنع تطور هذه العلاقات".

وأضاف شمخاني: "يجب أن تدفع الولايات المتحدة ثمن خروجها من الاتفاق النووي وأن تدان من قبل المجتمع الدولي، وبالطبع نأمل أن ينفذ الأوروبيون ما تعهدوا به إلى الآن".