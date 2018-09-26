ترامب يحدد موعد الإعلان عن "صفقة القرن"

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إني أؤيد حل الدولتين، فهو الحل الأمثل بين الفلسطينيين وإسرائيل.

أفادت القناة العاشرة الإسرائيلية، مساء اليوم الأربعاء، بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حدد موعد الإعلان عن "صفقة القرن" أو خطة السلام الأمريكية بين الفلسطينيين وإسرائيل، خلال 2-4 شهور.

© REUTERS / CARLOS BARRIA نتنياهو يسعى لوساطة ترامب

وأوردت القناة العبرية أن ترامب يحاول حث إسرائيل على أن تقدم أو تفعل شيئا للجانب الآخر "الفلسطيني"، حيث وصف الرئيس الأمريكي، خطة السلام الخاصة به، أو "صفقة القرن"، بأنها الصفقة الأكثر صعوبة بالنسبة له، وأنه يتمنى إنهائها خلال ولايته الأولى.

وكان نتنياهو قد التقى بترامب، قبل قليل، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، وهو اللقاء الذي قال خلاله ترامب: "نحن نعمل على خطة لإتمام السلام، وأريد أن تعرف إسرائيل أننا معها بنسبة 100%".