نتنياهو لترامب: أنت تدعم إسرائيل كما لم يفعل أحد... والرئيس الأمريكي يرد

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن إسرائيل ستواصل جهودها لصد ما وصفه بـ"العدوان الإيراني في المنطقة، وأنها ستواصل عمل اللازم من أجل الدفاع عن نفسها، بينما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه يسعى لعقد اتفاق سلام بين الفلسطينيين وإسرائيل.

القدس — سبوتنيك. قال نتنياهو، خلال لقاء ثنائي عقد في نيويورك على هامش أعمال الدورة الثالثة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، "أولا، شكرا لك على التصريحات الشجاعة التي أدليت بها أمس في الجمعية العامة للأمم المتحدة ضد النظام الإرهابي المفسد في إيران. أنت تدعم كلماتك بالأفعال الشجاعة".

وأضاف نتنياهو، بحسب ما نشره الناطق باسم رئيس الحكومة الإسرائيلية للإعلام العربي على تطبيق "تليغرام" اليوم الأربعاء، "أعتقد أن إعادة فرض العقوبات الأمريكية (على إيران) أوقفت آلة النقود الإيرانية وحملة القتل والاحتلال الإيرانية في الشرق الأوسط. نحن الذين نعيش في الشرق الأوسط، إسرائيليون وعرب، تحت هذا الخطر الإيراني، نريد أن نشكرك على ذلك بشكل خاص".

© REUTERS / CARLOS BARRIA ترامب يحدد موعد الإعلان عن "صفقة القرن"

وأضاف نتنياهو "أشكرك على دعمك الاستثنائي لإسرائيل في هذه العمارة، في الأمم المتحدة. لا أحد يدعم إسرائيل كما أنت تدعمها ونحن نقدر ذلك".

وتابع نتنياهو بالقول "أعتقد أنه يجب على الجميع إدراك أن إسرائيل ستواصل عمل اللازم من أجل الدفاع عن أنفسنا من العدوان الإيراني في سوريا وفي لبنان وفي كل مكان آخر… أريد أن أقول أيضا إنه لا شك لنا بأنه أثناء قيامنا بالدفاع عن أنفسنا سنتمتع بدعم الرئيس ترامب والولايات المتحدة".

من جانبه قال ترامب إن قراره الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة الأمريكية إلى القدس كان محل خلاف "لكن اتضح أنه ضروري"، متابعا بالقول إن "الولايات المتحدة ستقف دائما إلى جانب إسرائيل بنسبة 100%".

وأضاف ترامب بأن "إسرائيل ستضطر إلى فعل شيء لمصلحة الجانب الآخر… يعجبني حل الدولتين وهذا هو الحل الأفضل".

وتابع ترامب بالقول "إننا نتحدث عن التجارة والجيش والدفاع، ونحن نؤيد جدا ما تفعله إسرائيل في المجال الأمني".

وفيما يتعلق بالأزمة الإسرائيلية الروسية بعد إسقاط طائرة روسية في سوريا، قال ترامب "سأتحدث مع الرئيس فلاديمير بوتين إذا كان هذا مناسبا".

يذكر بأن هذا اللقاء هو الخامس بين نتنياهو وترامب منذ تولي الأخير منصبه، بداية العام الماضي.